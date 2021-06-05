Грузинскому каноисту не хватило доли секунды до медали чемпионата Европы

Надирадзе трижды в карьере поднимался на подиум чемпионатов Европы: один раз завоевал золото и два раза – бронзу

ТБИЛИСИ, 5 июн – Sputnik. Грузинский каноист Заза Надирадзе занял четвертое место на дистанции 200 метров на чемпионате Европы, проходящем в Познани (Польша).

Результат грузинского спортсмена 41,173 тысячных секунды. От победителя соревнований – испанца Хуана Морено, Надирадзе отстал на 0,403 тысячных секунды.

Серебряным призером ЧЕ стал белорус Артем Козырь (40,798), а замкнул тройку лидеров литовец Хенрикас Зустаутас (40,960).

Надирадзе трижды в карьере поднимался на подиум чемпионатов Европы. В 2018 году он завоевал золото, а до этого дважды становился бронзовым призером.

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