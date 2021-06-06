Молдова - Азербайджан: прогноз на товарищеский матч по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузии дает прогноз на товарищеский матч по футболу между сборными Молдовы и Азербайджана

Товарищеский матч между сборными Молдовы и Азербайджана – это встреча соперников, чьи футбольные результаты в последнее время оставляют желать лучшего.

Особенно это относится к Молдове, которая не может победить, вы только вдумайтесь, почти два года (!). Последний успех команды датирован 8 июня 2019 года, когда была обыграна Андорра со счетом 1:0. С тех пор 17 поражений и всего три ничьи.

© photo: Sputnik / Alexander Wilf Игроки сборной Азербайджана по футболу

На фоне такой Молдовы – Азербайджан успешная команда. За последние девять матчей у подопечных Де Бьязи по четыре поражения и ничьих и одна победа – недавний тест-матч с Беларусью (2:1). Так что вполне закономерно считать гостей фаворитами предстоящего противостояния.

На победу Азербайджана букмекеры предлагают коэффициент 2,46 (против 3,2 у Молдовы). Думаю, игра получится достаточно вязкой с небольшим количеством опасных моментов. Больше будет борьбы в центре поля. Если Азербайджан и победит, то максимум с преимуществом в один мяч. Хотя совершенно не исключаю ничейного результата.

Ставка: победа Азербайджана в один мяч или ничья за 1,84.