Главный тренер сборной Грузии по футболу: у нас есть план на игру с Нидерландами

Грузинские футболисты постепенно входят в форму и надеемся, что против Нидерландов мы покажем хороший футбол, заявил тренер

ТБИЛИСИ, 6 июн – Sputnik. Мы сконцентрированы на том, какую игру сможем предложить сопернику, заявил главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль перед тест-матчем против Нидерландов. Слова французского специалиста приводит пресс-служба ФФГ.

Матч между сборными Нидерландов и Грузии пройдет 6 июня в городе Энсхед и начнется в 20:00 по тбилисскому времени.

"У многих футболистов был длинный и напряженный сезон, поэтому первые дни подготовки прошли сложно. Но сейчас все в порядке. Несколько дней назад мы обыграли Румынию. Не скажу, что это была наша лучшая игра, но постепенно футболисты входят в форму и я надеюсь, что против Нидерландов мы покажем хороший футбол. Перед летним отдыхом надо показать все свои лучшие качества", – цитирует слова Саньоля пресс-служба Федерации футбола Грузии.

При этом французский специалист отметил, что у него есть определенный план на игру, но озвучивать его он не собирается:

"У нас есть определенные наработки перед игрой с Нидерландами – футболисты о них знают. Сейчас я об этом говорить не буду. После игры посмотрим – сработал или нет наш план".

Сборные Грузии и Нидерландов впервые сыграют между собой. 2 июня обе команды провели тест-матчи. Грузия обыграла Румынию 2:1, а подопечные Франка де Бура сыграли вничью с Шотландией 2:2.

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