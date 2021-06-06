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Итоги Гран-При Европы Формула-1

Гран-при Азербайджана "Формулы 1" выиграл мексиканец Перес из Red Bull

© photo: Sputnik / Murad Orujov
Спорт
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Sputnik Грузия
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Лидер чемпионата потерял управление из-за проблем с шинами и разбил болид. Гонку прервали, был объявлен рестарт с места

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Мексиканец Серхио Перес из команды Red Bull стал победителем Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2021 года, передает Sputnik Азербайджан.

Лидировавший в гонке до 49-го круга Макс Ферстаппен неожиданно сошел с дистанции. У нидерландского гонщика лопнула шина и он врезался в барьер безопасности.

​После длительного перерыва гонка вновь возобновилась и Серхио Перес, шедший до инцидента с Ферстаппеном на втором месте, благополучно доехал до финиша и выиграл основную гонку бакинского этапа. Еще один драматический эпизод случился с Льюисом Хэмилтоном, который неудачно стартовал после возобновления гонки и откатился сразу на 16 место.

Второе же место в Баку занял гонщик Aston Martin Себастьян Феттель, а третьим стал Пьер Гасли из Alpha Tauri.

Заметим, что еще ни одному гонщику не удалось дважды выиграть Гран-при Азербайджана. Учитывая это, а также события, произошедшие в бакинской "королевской гонке" этого года, можно еще раз сделать вывод: Гран-при Азербайджана "Формулы-1" вновь подтвердила статус самой непредсказуемой гонки в календаре чемпионата мира.

Теги:
Баку, Формула 1, Азербайджан

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