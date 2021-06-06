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Сборная Грузии и Швеции в первом отборочном матче ЧМ-2022

Сборная Грузии по футболу уступила Нидерландам в товарищеском матче

photo: Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Темы:
Сборная Грузии по футболу (227)
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https://sputnik-georgia.ru/sport/20210606/251948631/Sbornaya-Gruzii-po-futbolu-ustupila-Niderlandam-v-tovarischeskom-matche.html

В сентябре текущего года сборная Грузии продолжит выступление в отборочном цикле ЧМ-2022 матчами с Косово и Испании

ТБИЛИСИ, 6 июн – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу проиграла 0:3 Нидерландам в тест-матче, состоявшемся в Энсхеде.

Счет в матче был открыт уже на 10 минуте, после того, как Мемфис Депай реализовал пенальти, назначенный за снос Дамфриса в штрафной площади Грузии. Виновником нарушения стал Лаша Двали.

До перерыва хозяева имели несколько возможностей увеличить свое преимущество, но "оранжевые" свои шансы не использовали.

Товарищеский матч по футболу между сборными Грузии и Румынии
photo: Georgian Football Federation / FB
Сборная Грузии по футболу впервые в истории обыграла Румынию

Через 10 минут после перерыва сборная Нидерландов забила второй гол. Отличился Вегхорст, который не растерялся в окружении сразу нескольких грузинских защитников и отправил мяч в сетку мимо Георгия Лория. Окончательный счет в матче на 76 минуте установил полузащитник "Аякса" Райан Гравенберх.

Стоит отметить, что сборные Нидерландов и Грузии встречались впервые в своей истории.

Таким образом, первый тест-матч против Румынии (2 июня) сборная Грузии выиграла (2:1), а во втором уступила Нидерландам (0:3).

В сентябре текущего года сборная Грузии продолжит выступление в отборочном цикле ЧМ-2022. 2 сентября подопечные Вилли Саньоля примут в Тбилиси сборную Косово, а через три дня сыграют на выезде с Испанией.

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Темы:
Сборная Грузии по футболу (227)
Теги:
Нидерланды, Товарищеский матч, Сборная Грузии по футболу, футбол

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