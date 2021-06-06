Сборная Грузии по футболу уступила Нидерландам в товарищеском матче

В сентябре текущего года сборная Грузии продолжит выступление в отборочном цикле ЧМ-2022 матчами с Косово и Испании

ТБИЛИСИ, 6 июн – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу проиграла 0:3 Нидерландам в тест-матче, состоявшемся в Энсхеде.

Счет в матче был открыт уже на 10 минуте, после того, как Мемфис Депай реализовал пенальти, назначенный за снос Дамфриса в штрафной площади Грузии. Виновником нарушения стал Лаша Двали.

До перерыва хозяева имели несколько возможностей увеличить свое преимущество, но "оранжевые" свои шансы не использовали.

Через 10 минут после перерыва сборная Нидерландов забила второй гол. Отличился Вегхорст, который не растерялся в окружении сразу нескольких грузинских защитников и отправил мяч в сетку мимо Георгия Лория. Окончательный счет в матче на 76 минуте установил полузащитник "Аякса" Райан Гравенберх.

Стоит отметить, что сборные Нидерландов и Грузии встречались впервые в своей истории.

Таким образом, первый тест-матч против Румынии (2 июня) сборная Грузии выиграла (2:1), а во втором уступила Нидерландам (0:3).

В сентябре текущего года сборная Грузии продолжит выступление в отборочном цикле ЧМ-2022. 2 сентября подопечные Вилли Саньоля примут в Тбилиси сборную Косово, а через три дня сыграют на выезде с Испанией.

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