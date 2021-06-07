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Дзюдо

Грузин с российским паспортом стал чемпионом мира по дзюдо

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Абуладзе принес России первое за 10 лет золото ЧМ – последний раз на высшую ступень пьедестала почета мировых первенств россиянин поднимался в 2011 году в Париже

ТБИЛИСИ, 7 июн – Sputnik. Российский дзюдоист Яго Абуладзе завоевал золотую медаль на чемпионате мира, стартовавшем в столице Венгрии – Будапеште.

В финале соревнований до 60 кг, Абуладзе победил Гусмана Кыргызбаева из Казахстана. Бронзовыми призерами ЧМ стали Франциско Гарригос (Испания) и Карамат Гусейнов (Азербайджан).

Дзюдо. Илья Суламанидзе
© Sputnik / STRINGER
Назван состав сборной Грузии по дзюдо на чемпионат мира в Будапеште

Стоит отметить, что Абуладзе принес России первое за 10 лет золото ЧМ. Последний раз на высшую ступень пьедестала почета мировых первенств поднимался Тагир Хайбуллаев (-100 кг) в 2011 году в Париже.

В первый день ЧМ медали разыграли и женщины в весовой категории до 48 кг. Чемпионкой мира стала Нацуми Цунода из Японии, победившая в финале свою соотечественницу – Вакана Кога.

Во второй день турнира мужчины поборются за медали в категории до 66 кг, а женщины – до 52 кг.

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