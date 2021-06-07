Главный тренер сборной Грузии по футболу – как минимум один гол мы заслужили

Тест-матчи против Румынии (2:1) и Нидерландов (0:3) стали для сборной Грузии частью подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022 в сентябре

ТБИЛИСИ, 7 июн – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль считает, что в проигранном Нидерландам тест-матче 0:3 его подопечные заслужили как минимум один гол.

"Мы встречались с соперником, который априори сильнее нас. Ребята создали несколько реальных моментов для взятия ворот и, думаю, хотя бы один гол мы заслуживали. Но, в конечном итоге, мы уступили одной из сильнейших сборных мира", – приводит слова Саньоля пресс-служба ФФГ.

photo: Georgian Football Federation / FB Тест-матч Грузия и Нидерланды

Французский специалист также подвел итог июньским сборам национальной команды и результатам двух тест-матчей:

"Еще до июньских тест-матчей я сказал, что они нужны для того, чтобы проверить в деле новых игроков и тактику. Никогда не знаешь, что произойдет во время официального матча. Может перед его началом будет много травмированных футболистов – к такому развитию событий надо быть готовым. Мы провели две товарищеские игры: одну выиграли, одну проиграли. Думаю, эти встречи стали хорошим показателем наших нынешних возможностей. В целом, я бы нормально оценил итоги встреч, но есть моменты, которыми я не удовлетворен", – сказал Саньоль.

По словам Саньоля, для того, чтобы добиться успеха и показать хороший результат, в обойме должны находиться футболисты, которые будут вовлечены в процесс на все 100 процентов и будут готовы отдать все силы. Как отметил французский специалист, в матчах против Румынии и Нидерландов – это не всегда было так.

photo: Georgian Football Federation / FB Тест-матч Грузия и Нидерланды

"Я понимаю, июнь – непростой период в футболе. В это время результат не так важен, как это будет в сентябре. Я верю, что в отборочном матче ЧМ-2022 против Косово мы проявим себя значительно лучше и сыграем с большими амбициями", – отметил главный тренер сборной Грузии.

Тест-матчи против Румынии (2:1) и Нидерландов (0:3) стали для сборной Грузии частью подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022 в сентябре. 2 сентября в Тбилиси наша команда примет Косово, а через три дня сыграет на выезде с Испанией.

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