Чемпионат мира по дзюдо – Грузия снова без медалей

Маргвелашвили, выступавший в весовой категории до 66 кг и занимающий третью строчку рейтинги, уступил в первом же поединке

ТБИЛИСИ, 7 июн – Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии остались без медалей во второй соревновательный день чемпионата мира, проходящего в столице Венгрии – Будапеште.

Важа Маргвелашвили, выступавший в весовой категории до 66 кг, уступил в первом же поединке Вадиму Бунеску из Молдовы. Этот результат можно назвать сенсационным, так как Маргвелашвили занимает третье место в мировом рейтинге (в своей весовой категории), а Бунеску – 71.

Вдалеке от пьедестала почета завершили свои выступления и грузинские девушки. В категории до 52 кг Татьяна Левицка-Шуквани в первой же схватке проиграла Гюльтаж Маммадалиевой из Азербайджана, а Мариам Джанашвили продвинулась на шаг дальше – во втором круге уступила Сосорбарам Лхагвасурен из Монголии.

В третий день ЧМ сборную Грузии представят три дзюдоиста. Лаша Шавдатуашвили и Нугзар Таталашвили поборются за медали в весовой категории до 73 кг, а Этери Липартелиани в категории до 57 кг.

Чемпионат мира в Будапеште продлится до 13 июня. На турнире выступят 664 дзюдоиста (386 мужчин и 278 женщин) из 118 стран мира. Сборная Грузии представлена на соревнованиях 14 спортсменами.

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