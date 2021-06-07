Николоз Басилашвили узнал имя своего соперника на турнире в Штутгарте

Басилашвили приехал в Штутгарте после выступления на "Ролан Гаррос", на грунтовых кортах которого дошел до второго круга

ТБИЛИСИ, 7 июн – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (31 номер в рейтинге АТР) в первом круге турнира из серии АТР-250 в Штутгарте, сыграет с Дастином Брауном (303) из Германии.

36-летний Браун получил от организаторов турнира Wild Card, в то время как Басилашвили посеян на соревнованиях под пятым номером.

Между собой теннисисты никогда не встречались. Встреча состоится 8 июня и начнется в 12:00 по тбилисскому времени.

Басилашвили приехал в Штутгарте после выступления на "Ролан Гаррос". На грунтовых кортах Парижа грузин дошел до второго круга, где в трех сетах – 4:6, 2:6, 4:6, испанцу Карлосу Алькарасу Гарфия (97).

Победитель пары Басилашвили-Браун в 1/8 финала сыграет с сильнейшим из дуэта Марин Чилич (47, Хорватия) – Рудольф Меллекер (262, Германия).

Mercedes Cup – это турнир на траве с общим призовым фондом почти 619 тысяч евро. Действующим победителем турнира является итальянец Марио Берреттини.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.