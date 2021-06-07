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Николоз Басилашвили

Николоз Басилашвили узнал имя своего соперника на турнире в Штутгарте

© AP Photo / Kamran Jebreili
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (107)
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Басилашвили приехал в Штутгарте после выступления на "Ролан Гаррос", на грунтовых кортах которого дошел до второго круга

ТБИЛИСИ, 7 июн – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (31 номер в рейтинге АТР) в первом круге турнира из серии АТР-250 в Штутгарте, сыграет с Дастином Брауном (303) из Германии.

36-летний Браун получил от организаторов турнира Wild Card, в то время как Басилашвили посеян на соревнованиях под пятым номером.

Николоз Басилашвили
© AP Photo / Gregorio Borgia
Грузинский теннисист завершил свое выступление на "Ролан Гаррос"

Между собой теннисисты никогда не встречались. Встреча состоится 8 июня и начнется в 12:00 по тбилисскому времени.

Басилашвили приехал в Штутгарте после выступления на "Ролан Гаррос". На грунтовых кортах Парижа грузин дошел до второго круга, где в трех сетах – 4:6, 2:6, 4:6, испанцу Карлосу Алькарасу Гарфия (97).

Победитель пары Басилашвили-Браун в 1/8 финала сыграет с сильнейшим из дуэта Марин Чилич (47, Хорватия) – Рудольф Меллекер (262, Германия).

Mercedes Cup – это турнир на траве с общим призовым фондом почти 619 тысяч евро. Действующим победителем турнира является итальянец Марио Берреттини.

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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (107)
Теги:
ATP, Николоз Басилашвили, теннис

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