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Футбол. Товарищеский матч. Польша - Россия

Россия на Чемпионате Европы по футболу 2021: расписание матчей и состав

© photo: Sputnik / Владимир Песня
Спорт
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Темы:
Трансляции футбольных матчей (9)
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Sputnik Грузия
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Сборная России на чемпионате Европы, который стартует 11 июня, выступит в группе "В", вместе с командами Бельгии, Дании и Финляндии

Две первых матча групповой стадии подопечные Станислава Черчесова проведут в Санкт-Петербурге: 12 июня против Бельгии, а через четыре для против Финляндии.

Заключительную встречу против Дании, которая может стать ключевой, Россия проведет на выезде в Копенгагене 21 июня.

Опасная ситуация у ворот гостей. Матч между сборными Грузии и Македонии прошел при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
© Sputnik / STRINGER
Кто сыграет на чемпионате Европы по футболу в 2021 году – полный список сборных

В окончательный состав сборной России на ЕВРО-2020 вошли 26 футболистов:

вратари:

Юрий Дюпин ("Рубин"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Антон Шунин ("Динамо" Москва).

защитники:

Георгий Джикия ("Спартак"), Игорь Дивеев и Марио Фернандес (оба ЦСКА), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Андрей Семенов ("Ахмат").

полузащитники:

Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба "Локомотив"), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все "Зенит"), Александр Головин ("Монако", Франция), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Макаров ("Рубин"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Максим Мухин (ЦСКА), Даниил Фомин ("Динамо", Москва), Денис Черышев ("Валенсия", Испания).

нападающие:

Артем Дзюба ("Зенит"), Антон Заболотный (ЦСКА), Александр Соболев ("Спартак").

Темы:
Трансляции футбольных матчей (9)
Теги:
Чемпионат Европы, Сборная России по футболу, футбол

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