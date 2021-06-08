Шенгелия стал самым результативным игроком второго матча финала Единой Лиги ВТБ

Он провел на паркете чуть больше 25 минут и за это время набрал 18 очков, совершил семь подборов и отдал две результативные передачи

ТБИЛИСИ, 8 июн – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия стал самым результативным игроком второго матча финальной серии Единой Лиги ВТБ между УНИКС и ЦСКА.

Форвард "армейцев" провел на паркете чуть больше 25 минут и за это время набрал 18 очков, совершил семь подборов и отдал две результативные передачи.

Что касается непосредственно матча, то ЦСКА одержал уверенную победу со счетом 76:57 и повел 2:0 в серии до трех побед.

Следующий матч финальной серии состоится 10 в Москве, где "армейцы" могут оформить свое 11 чемпионство в Единой Лиге ВТБ.

Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из испанской "Басконии". Срок соглашения между 29-летним баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.