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Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч УНИКС - ЦСКА

Шенгелия стал самым результативным игроком второго матча финала Единой Лиги ВТБ

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (273)
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https://sputnik-georgia.ru/sport/20210608/251962299/Shengeliya-stal-samym-rezultativnym-igrokom-vtorogo-matcha-finala-Edinoy-Ligi-VTB.html

Он провел на паркете чуть больше 25 минут и за это время набрал 18 очков, совершил семь подборов и отдал две результативные передачи

ТБИЛИСИ, 8 июн – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия стал самым результативным игроком второго матча финальной серии Единой Лиги ВТБ между УНИКС и ЦСКА.

Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия в матче 10-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2020/2021 между ПБК ЦСКА и БК Олимпиакос
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Форвард "армейцев" провел на паркете чуть больше 25 минут и за это время набрал 18 очков, совершил семь подборов и отдал две результативные передачи.

Что касается непосредственно матча, то ЦСКА одержал уверенную победу со счетом 76:57 и повел 2:0 в серии до трех побед.

Следующий матч финальной серии состоится 10 в Москве, где "армейцы" могут оформить свое 11 чемпионство в Единой Лиге ВТБ.

Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из испанской "Басконии". Срок соглашения между 29-летним баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (273)
Теги:
баскетбол, ЦСКА, Торнике Шенгелия

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