Грузинский дзюдоист вышел в финал чемпионата мира

Грузинский дзюдоист неоднократно поднимался на подиум континентальных первенств, выигрывал турниры из серии "Большой шлем" и Гран-при, но ни разу не завоевывал медали на ЧМ

ТБИЛИСИ, 8 июн – Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили (-73 кг) вышел в финал чемпионата мира, проходящего в Будапеште (Венгрия).

В решающей схватке Олимпийский чемпион Лондона (2012) и бронзовый призер Игр в Рио-де-Жанейро (2016) встретится с Томми Масиасом из Швеции.

На пути к финалу Шавдатуашвили победил Алонсо Вонга (Перу), Эдуардо Барбаросу (Бразилия), Йеонатана Эльбаза (Израиль), Миклоша Унгвари (Венгрия) и Билала Чилоглу (Турция).

Для 29-летнего Шавдатуашвили это будет первая (!) медаль чемпионатов мира в карьере. Грузинский дзюдоист неоднократно поднимался на подиум континентальных первенств, выигрывал турниры из серии "Большой шлем" и Гран-при, но ни разу не завоевывал медали на ЧМ.

Стоит также отметить, что медаль Шавдатуашвили станет первой и для сборной Грузии на текущем ЧМ. После двух соревновательных дней грузинские дзюдоисты пока остаются без наград.

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