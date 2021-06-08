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Николоз Басилашвили

Грузинский теннисист вышел во второй круг на турнире в Штутгарте

© AP Photo / Adam Hunger
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (108)
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Выход в 1/8 финала турнира позволил Басилашвили заработать 20 рейтинговых очков и 11 тысяч 660 евро призовых

ТБИЛИСИ, 8 июн – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (31 номер в рейтинге АТР) вышел во второй круг турнира из серии АТР-250 в Штутгарте.

В первом раунде Басилашвили в двух сетах – 6:3, 7:6 обыграл Дастина Брауна (303) из Германии, получившего от организаторов турнира Wild Card. Матч продолжался один час и 23 минуты.

Стоит отметить, что в стартовом сете грузинский теннисист владел подавляющим преимуществом и вел со счетом 5:0. После этого Басилашвили немного расслабился и позволил Брауну взять три гейма подряд.

Николоз Басилашвили
© AP Photo / Gregorio Borgia
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Любопытно, что судьбу второго сета решила одна единственная подача. До счета 6:6 каждый из теннисистов уверенно брал свою подачу, и лишь на тай-брейке Браун допустил единственную ошибку, которая и стала ключевой.

Выход в 1/8 финала турнира позволил Басилашвили заработать 20 рейтинговых очков и 11 тысяч 660 евро призовых.

Следующим оппонентом Басилашвили станет победитель пары Марин Чилич (47, Хорватия) – Рудольф Меллекер (262, Германия).

Mercedes Cup – это турнир на траве с общим призовым фондом почти 619 тысяч евро. Действующим победителем турнира является итальянец Марио Берреттини.

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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (108)
Теги:
ATP, Николоз Басилашвили, теннис

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