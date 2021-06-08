23:34 08 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8372
  • 100 RUB4.3325
  • USD3.1569
Поиск
Большой шлем по дзюдо - Лаша Шавдатуашвили на татами

Лаша Шавдатуашвили – чемпион мира по дзюдо!

© Sputnik / STRINGER
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (275)
18210
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/1b/251287619.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210608/251967256/Lasha-Shavdatuashvili--chempion-mira-po-dzyudo.html

Для сборной Грузии эта медаль стала первой на текущем ЧМ - за два первых дня турнира грузинские дзюдоисты не смогли подняться на пьедестал почета

ТБИЛИСИ, 8 июн – Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили впервые в карьере стал чемпионом мира, завоевав золотую медаль на турнире, проходящем в Будапеште (Венгрия).

В финале соревнований в весовой категории до 73 кг Шавдатуашвили победил Томми Масиаса из Швеции.

Дзюдоист Лаша Шавдатуашвили проводит поединок в рамках чемпионата Европы
© Sputnik / STRINGER
Грузинский дзюдоист вышел в финал чемпионата мира

Любопытно, но для 29-летнего Шавдатуашвили, который является Олимпийским чемпионом Лондона (2012), бронзовым призером Игр в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионом Европы и многократным призером континентального первенства, многократный победителем и призером турниров из серии "Большой шлем" и Гран-при – это первая медаль на чемпионатах мира.

На пути к золотой медали Шавдатуашвили победил Алонсо Вонга (Перу), Эдуардо Барбаросу (Бразилия), Йеонатана Эльбаза (Израиль), Миклоша Унгвари (Венгрия) и Билала Чилоглу (Турция).

Также стоит отметить, что для сборной Грузии эта медаль стала первой на текущем ЧМ - за два первых дня турнира грузинские дзюдоисты не смогли подняться на пьедестал почета.

Сегодня же на татами вышли еще два представителя сборной Грузии – Нугзар Таталашвили (-73 кг) и Этери Липартелиани (-57 кг). Таталашвили уступил Адриану Сулча (Румыния) во втором круге, а Липартелиани в 1/8 финала уступила Момо Тамоки из Японии.

В четвертый день мирового первенства сборную Грузии представят Лука Майсурадзе и Тато Григалашвили. Оба дзюдоиста выступают в весовой категории до 81 кг.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (275)
Теги:
Чемпионат мира, Лаша Шавдатуашвили, Федерация дзюдо Грузии

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Грузинский сценарист, режиссер, драматург, художник, скульптор и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Леванович Габриадзе
Резо Габриадзе: жизнь и творчество великого мастера - фото
Протесты в Грузии: для депутатов ЕНД у парламента устроили коридор позора
Протесты в Грузии: для депутатов ЕНД у парламента устроили "коридор позора"
Инфографика: День защиты окружающей среды
Сколько времени разлагается мусор
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться