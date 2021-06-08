Лаша Шавдатуашвили – чемпион мира по дзюдо!

Для сборной Грузии эта медаль стала первой на текущем ЧМ - за два первых дня турнира грузинские дзюдоисты не смогли подняться на пьедестал почета

ТБИЛИСИ, 8 июн – Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили впервые в карьере стал чемпионом мира, завоевав золотую медаль на турнире, проходящем в Будапеште (Венгрия).

В финале соревнований в весовой категории до 73 кг Шавдатуашвили победил Томми Масиаса из Швеции.

Любопытно, но для 29-летнего Шавдатуашвили, который является Олимпийским чемпионом Лондона (2012), бронзовым призером Игр в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионом Европы и многократным призером континентального первенства, многократный победителем и призером турниров из серии "Большой шлем" и Гран-при – это первая медаль на чемпионатах мира.

На пути к золотой медали Шавдатуашвили победил Алонсо Вонга (Перу), Эдуардо Барбаросу (Бразилия), Йеонатана Эльбаза (Израиль), Миклоша Унгвари (Венгрия) и Билала Чилоглу (Турция).

Также стоит отметить, что для сборной Грузии эта медаль стала первой на текущем ЧМ - за два первых дня турнира грузинские дзюдоисты не смогли подняться на пьедестал почета.

Сегодня же на татами вышли еще два представителя сборной Грузии – Нугзар Таталашвили (-73 кг) и Этери Липартелиани (-57 кг). Таталашвили уступил Адриану Сулча (Румыния) во втором круге, а Липартелиани в 1/8 финала уступила Момо Тамоки из Японии.

В четвертый день мирового первенства сборную Грузии представят Лука Майсурадзе и Тато Григалашвили. Оба дзюдоиста выступают в весовой категории до 81 кг.

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