Грузинские футболисты снова обыграли азербайджанских сверстников

Несмотря на товарищеский статус матча, игра получилась достаточно жесткой. Главный арбитр показал девять желтых карточек и две красные

ТБИЛИСИ, 9 июн – Sputnik. Юношеская сборная Грузии по футболу (U-17) обыграла азербайджанских сверстников 2:1 в товарищеском матче, состоявшемся в Тбилиси.

Хозяева могли открыть счет уже на пятой минуте, но Лука Паркадзе не реализовал 11-метровый удар. Паркадзе исправился на 29 минуте, когда отдал голевую передачу Нике Нинидзе.

Несмотря на товарищеский статус матча, игра получилась достаточно жесткой. Главный арбитр показал девять желтых карточек и две красные. Особенно ситуация накалилась в концовке первого тайма, когда дело чуть не дошло до драки. Следствием выяснения отношений стало удаление Шота Дадунашвили.

После перерыва, на 57 минуте, составы команд уровнялись. С поля был удален Мурад Мусаев. Сразу же после этого хозяева увеличили свое преимущество – отличился Георгий Табатадзе. В оставшееся время гости лишь сумели сократить отставание до минимума. Автором гола стал Муса Мамедов.

Для юношеских сборных Грузии и Азербайджана этот тест-матч стал вторым за последние три дня. В первой игре, которая также состоялась в Тбилиси, грузинские футболисты одержали победу с аналогичным счетом 2:1.

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