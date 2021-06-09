Грузия завоевала еще две лицензии на Олимпийские игры в Токио

Для получения лицензии на международном турнире в Париже было необходимо выйти в 1/4 финала соревнований. С поставленной задачей оба спортсмена справились

ТБИЛИСИ, 9 июн – Sputnik. Грузинские боксеры Эскерхан Мадиев и Георгий Харабадзе завоевали для Грузии еще две лицензии на Олимпиаду в Токио.

Для получения лицензии на международном турнире в Париже было необходимо выйти в 1/4 финала соревнований. С поставленной задачей оба спортсмена справились – Мадиев в весовой категории до 69 кг, а Харабадзе – в категории до 75 кг.

Ранее, лицензию на ОИ для Грузии получил еще один боксер – Сахил Алахвердов (-52).

На данный момент лицензию на Летние Олимпийские игры в Токио получили 15 спортсменов из Грузии:

Нино Салуквадзе (стрельба из пистолета)

Сахил Алахвердов (-52 кг, бокс)

Эскерхан Мадиев (-69 кг, бокс)

Георгий Харабадзе (-75 кг, бокс)

Георгий Муджаридзе (легкая атлетика, толкание ядра)

Лаша Гелелаури (легкая атлетика, тройной прыжок)

Сандро Базадзе (фехтование)

Гогита Аркания (карате, -84 кг)

Рамаз Зоидзе (-67 кг, греко-римская борьба)

Лаша Гобадзе (-87 кг, греко-римская борьба)

Георгий Мелия (-97 кг, греко-римская борьба)

Якоб Каджая (-130 кг, греко-римская борьба)

Автандил Кенчадзе (-74 кг, вольная борьба)

Элизбар Одикадзе (-97 кг, вольная борьба)

Гено Петриашвили (-125 кг, вольная борьба).

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016) сборная Грузии была представлена 40 спортсменами в 11 видах спорта.

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