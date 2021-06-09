Грузия завоевала еще две лицензии на Олимпийские игры в Токио

ТБИЛИСИ, 9 июн – Sputnik. Грузинские боксеры Эскерхан Мадиев и Георгий Харабадзе завоевали для Грузии еще две лицензии на Олимпиаду в Токио.
Для получения лицензии на международном турнире в Париже было необходимо выйти в 1/4 финала соревнований. С поставленной задачей оба спортсмена справились – Мадиев в весовой категории до 69 кг, а Харабадзе – в категории до 75 кг.
Ранее, лицензию на ОИ для Грузии получил еще один боксер – Сахил Алахвердов (-52).
На данный момент лицензию на Летние Олимпийские игры в Токио получили 15 спортсменов из Грузии:
- Нино Салуквадзе (стрельба из пистолета)
- Сахил Алахвердов (-52 кг, бокс)
- Эскерхан Мадиев (-69 кг, бокс)
- Георгий Харабадзе (-75 кг, бокс)
- Георгий Муджаридзе (легкая атлетика, толкание ядра)
- Лаша Гелелаури (легкая атлетика, тройной прыжок)
- Сандро Базадзе (фехтование)
- Гогита Аркания (карате, -84 кг)
- Рамаз Зоидзе (-67 кг, греко-римская борьба)
- Лаша Гобадзе (-87 кг, греко-римская борьба)
- Георгий Мелия (-97 кг, греко-римская борьба)
- Якоб Каджая (-130 кг, греко-римская борьба)
- Автандил Кенчадзе (-74 кг, вольная борьба)
- Элизбар Одикадзе (-97 кг, вольная борьба)
- Гено Петриашвили (-125 кг, вольная борьба).
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016) сборная Грузии была представлена 40 спортсменами в 11 видах спорта.
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