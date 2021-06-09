В Кутаиси строится олимпийский бассейн

Символическую капсулу в фундамент бассейна заложили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе и директор Азиатского банка развития (АБР) Шейн Розенталь

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. В Кутаиси начинается строительство современного олимпийского бассейна, сообщает администрация правительства Грузии.

Символическую капсулу в его фундамент заложили сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе и директор Азиатского банка развития (АБР) Шейн Розенталь.

"Сегодня очень важный день, потому что в Кутаиси скоро, через год, появится олимпийский бассейн, соответствующий всем современными стандартам. Это очень важное событие для нашего Кутаиси и особенно для наших спортсменов… Кутаиси подарил нашей стране многих известных спортсменов, ватерполистов, поэтому Кутаиси заслужил бассейн такого уровня", - сказал премьер-министр.

Как сообщают в администрации правительства, бассейн полностью соответствует современным требованиям. Он будет длиной в 50 и шириной 25 метров. Спортсменам в спорткомплексе также будут доступны специальные услуги по восстановлению физического здоровья и посттравматической реабилитации.

Помимо Кутаиси, строительство современных спортивных комплексов начнется еще в трех городах - Ахалцихе, Рустави и Зугдиди. Все четыре спорткомплекса строятся при финансовой поддержке Азиатского банка развития (ADB).

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