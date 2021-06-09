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Город Кутаиси - центр

В Кутаиси строится олимпийский бассейн

© Sputnik / STRINGER
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1122)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210609/251976705/V-Kutaisi-stroitsya-olimpiyskiy-basseyn.html

Символическую капсулу в фундамент бассейна заложили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе и директор Азиатского банка развития (АБР) Шейн Розенталь

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. В Кутаиси начинается строительство современного олимпийского бассейна, сообщает администрация правительства Грузии.

Символическую капсулу в его фундамент заложили сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе и директор Азиатского банка развития (АБР) Шейн Розенталь.

Фестиваль ГТО в Свердловской области
© photo: Sputnik / Pavel Lisitzin
В Кутаиси и Зугдиди появятся олимпийские бассейны

"Сегодня очень важный день, потому что в Кутаиси скоро, через год, появится олимпийский бассейн, соответствующий всем современными стандартам. Это очень важное событие для нашего Кутаиси и особенно для наших спортсменов… Кутаиси подарил нашей стране многих известных спортсменов, ватерполистов, поэтому Кутаиси заслужил бассейн такого уровня", - сказал премьер-министр.

Как сообщают в администрации правительства, бассейн полностью соответствует современным требованиям. Он будет длиной в 50 и шириной 25 метров. Спортсменам в спорткомплексе также будут доступны специальные услуги по восстановлению физического здоровья и посттравматической реабилитации.

Помимо Кутаиси, строительство современных спортивных комплексов начнется еще в трех городах - Ахалцихе, Рустави и Зугдиди. Все четыре спорткомплекса строятся при финансовой поддержке Азиатского банка развития (ADB). 

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Темы:
Спорт в Грузии (1122)
Теги:
Ираклий Гарибашвили, Кутаиси, Грузия

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