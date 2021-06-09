Прогноз и ставка на матч ЕВРО-2020: Турция – Италия

Вот мы и дождались! Пандемия COVID-19 еще не закончилась, но ЕВРО-2020 все же начинается, пусть и с вынужденным опозданием на один год. В матче открытия континентального первенства, который пройдет в Риме на "Стадио Олимпико", сыграют сборные Турции и Италии. Постараемся сделать прогноз на эту игру.

Турецкая сборная имеет просто ужасную статистику личных встреч против Италии. В 14 матчах "Лунные звезды" потерпели 10 поражений и четыре раза сыграли вничью. Правда, последний раз соперники пересекались в 2006 году, и та встреча завершилась вничью 1:1. С тех пор прошло 15 лет и утекло слишком много воды.

К предстоящему ЕВРО сборная Турции подходит в отличной форме. В этом году подопечные Шенола Гюнеша провели шесть матчей и ни разу не проиграли. Если вынести за скобки три "товарняка" - с Азербайджаном (2:1), Гвинеей (0:0) и Молдовой (2:0), то "Лунные звезды" стали одними из хедлайнеров отборочного цикла к ЧМ-2022. Сначала Турция обыграла Нидерланды (4:2), а затем и Норвегию (3:0). После таких результатов в логическую цепочку не вписывается домашняя ничья с Латвией (3:3).

© photo: Sputnik / Grigory Sisoev Футбол. Лига наций УЕФА. Матч Турция - Россия

Италия – это всегда Италия, в какой бы форме ни находилась команда. А сейчас подопечные Роберто Манчини представляют собой грозную силу, пусть и не считаются фаворитами чемпионата Европы. "Скуадра адзурра" выиграла восемь последних матчей (официальных и товарищеских), не пропустив ни одного (!) гола и забив при этом 25 мячей. Иммобиле, Инсинье, Берарди, Политано – у Манчини великолепный подбор игроков.

Соперниками сборных Турции и Италии в группе "А" будут Уэльс и Швейцария. "Скуадра адзурра" - безусловный фаворит на выход из квартета, а за второе место, как мне кажется, поведут борьбу Турция и Швейцария. Поэтому матч против Италии для турков будет иметь колоссальное значение.

Букмекеры прогнозируют победу Италии, предлагая коэффициент 1,5 (против 8 у Турции). Но я бы сделал другую ставку. Пять из последних восьми матчей итальянцы выиграли со счетом 2:0. Как говорится – скромно и со вкусом. Думаю, что и в матче-открытии мы с вами увидим два или три забитых гола.

Ставка: в матче будет забито два или три гола за 1,91.