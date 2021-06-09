Грузинский дзюдоист завоевал серебряную медаль на чемпионате мира

Для сборной Грузии эта медаль стала второй на нынешнем ЧМ – накануне Лаша Шавдатуашвили взял золотую в весовой категории до 73 кг

ТБИЛИСИ, 9 июн – Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили завоевал серебряную медаль на чемпионате мира, проходящем в эти дни в Будапеште (Венгрия).

В финале соревнований в весовой категории до 81 кг Григалашвили уступил лидеру мирового рейтинга – Маттиасу Кассе из Бельгии.

Для 21-летнего Григалашвили – это первый в карьере подиум чемпионатов мира среди взрослых. До этого грузинский дзюдоист дважды становился бронзовым призером мировых первенств среди юниоров (2017 и 2019).

В этой же весовой категории сборную Грузии на ЧМ представлял Лука Майсурадзе, но он сумел дойти только до 1/8 финала, уступив Шарофиддину Болтабоеву из Узбекистана.

Для сборной Грузии медаль, завоеванная Григалашвили, стала второй на нынешнем ЧМ. Ранее Лаша Шавдатуашвили стал чемпионом мира в весовой категории до 73 кг.

В пятый день ЧМ сборную Грузии представят два спортсмена: Бека Гвиниашвили (-90 кг) и Мариам Чантурия (-70 кг).

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