"Почему должны быть драки?!" - в Москве обиделись за российских фанатов на полицию Дании

Болельщики сборной России по футболу не попадают в Копенгаген на матч группового этапа чемпионата Европы с командой Дании - местная полиция не скрыла своей радости, что "будет меньше работы"

ТБИЛИСИ, 9 июн - Sputnik. Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова назвала провокационным заявление датской полиции по недопуску российских болельщиков в Копенгаген на матч ЕВРО-2020.

Начальник службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питер Даль заявил, что сотрудники ведомства "почувствовали небольшое облегчение" после решения по фанатам из России.

Матч Россия — Дания пройдет в Копенгагене 21 июня. Он закроет для России групповой этап на чемпионате Европы — 2020 и состоится 21 июня. До этого в группе подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией (12 июня) и Финляндией (16 июня).

"Почему в Дании должны были быть беспорядки? Абсолютная провокация с их стороны. Мы провели прекрасный чемпионат мира в 2018 году, и разве была на нем хоть одна драка? В тех случаях, когда болельщики вели себя неадекватно, их всегда сопровождали, довозили до гостиниц", – цитирует Журову "Спорт-Экспресс".

1 июня правительство Дании приняло решение не пускать иностранных болельщиков на матчи чемпионата Европы – 2020 в Копенгаген. Запрет касается и российских фанатов. Ранее Евросоюз рекомендовал пускать в свои страны только тех, кто привился одобренными Брюсселем вакцинами. Российские в их число не входят.

Российский футбольный союз (РФС) сделал запрос в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой сделать исключение для россиян, однако в итоге получил отказ.

Масла в огонь подлила полиция Копенгагена, прокомментировав предстоящее отсутствие российских болельщиков.

"Русские фанаты... Это что-то особое. Они, вероятно, не приедут, так что мы тут отчасти спасены. Опыт подсказывает, что на российских болельщиков пришлось бы потратить много сил. Часто у них возникало желание устроить драку или начать беспорядки", — заявил начальник службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питер Даль, чьи слова приводит издание Bt.dk.

Недопуск фанатов в Копенгаген обусловлен медицинскими требованиями, однако заявление датской полиции – весьма некрасивое. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин.

«Это дискриминация по национальному признаку. Давайте не оценивать наших фанатов как хулиганов. Хулиганы есть в любой стране", - заявил депутат Государственной Думы Российской федерации Дмитрий Свищев.

А Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин высказал мнение, что свой отпечаток на такое мышление о российских болельщиках наложила массовая драка на чемпионате Европы — 2016 в Марселе, где россияне победили в уличном противостоянии английских фанатов.

Министерство спорта России совместно с министерством иностранных дел РФ работает над вопросом допуска российских болельщиков на матч чемпионата Европы по футболу между сборными России и Дании в Копенгагене, заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Этот вопрос не связан принципиально с допуском именно российских болельщиков, это внутренние регламенты страны по обеспечению мер безопасности в условиях коронавируса. Мы вместе с министерством иностранных дел и посольством работаем, но мы не можем сейчас сказать что-то определенное. Мы не можем изменить внутренний регламент страны по допуску болельщиков из тех стран, которые находятся в списке органов здравоохранения Дании", - сказал Матыцин.