Прогноз и ставка на матч ЕВРО-2020: Уэльс - Швейцария

Матч группы "А" между сборными Уэльса и Швейцарии состоится 12 июня и пройдет в Баку на "Олимпийском стадионе". В этом квартете компанию командам составят Италия и Турция.

На прошлом чемпионате Европы сборная Уэльса завоевала бронзовые медали и это стало, в определенном смысле, сенсацией. Повторить нечто подобное в этом году "драконам" вряд ли удастся. Гарет Бейл постарел на пять лет, да и прошедший сезон для нападающего сложился не самым лучшим образом. Сложно предположить, кто будет тянуть за собой команду в такой ситуации.

К старту ЕВРО-2020 Уэльс подходит далеко не в лучшем состоянии. Подопечные легенды "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза провели два невнятных тест-матча. Расписали мировую с Албанией (0:0) и уступили Франции (0:3). Правда, до этого обыграли Мексику и Чехию с одинаковым счетом 1:0.

© photo: Sputnik / Grigoriy Sisoev Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Уэльс - Северная Ирландия

Швейцарцы в этом году провели пять встреч и во всех одержали победу (два матча в рамках отбора на ЧМ-2022 и три тест-матча). Самым веселым получилось противостояние с Финляндией, которое завершилось со счетом 3:2. Владимир Петкович создал очень боевой коллектив, который способен дать отпор сопернику любого ранга.

Может быть в сборной Швейцарии нет звезд совсем уж мирового уровня, но она укомплектована добротными футболистами, являющимися центральными фигурами в своих клубах – Джака, Эмболо, Сеферович, Зоммер и Родригес. Перечислять можно до бесконечности.

В предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение швейцарцам. На их победу можно поставить с коэффициентом 2,15 (против 3,9 у валлийцев). Лично мне кажется, что в группе "А" Уэльс выглядит слабее всех. Италия – однозначный фаворит, а за второе место борьбу поведут Швейцария и Турция, хотя не будем забывать, что шесть лучших сборных с третьей позиции также квалифицируются в плей-офф.

Уэльс практически всегда играет в вязкий и оборонительный футбол из серии – сам не играю и другим не дам. Но все же предположу, что Швейцария сумеет стартовать с победы на чемпионате Европы.

Ставка: победа Швейцарии за 2,15.