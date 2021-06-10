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Футбол. Чемионат Грузии. Динамо Тбилиси - Шукура Кобулети

Первый матч нового главного тренера "Динамо" Тбилиси закончился фиаско

FC Dinamo Tbilisi / FB
Спорт
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Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (179)
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https://sputnik-georgia.ru/sport/20210610/251987865/Pervyy-match-novogo-glavnogo-trenera-Dinamo-Tbilisi-zakonchilsya-fiasko.html

Несмотря на то, что динамовцы забили гол первыми, удержать победный результат действующие чемпионы не смогли

ТБИЛИСИ, 10 июн – Sputnik. "Динамо" Тбилиси в первом матче под руководством Кахи Цхададзе, который вернулся в клуб спустя 15 лет, не смогло дома обыграть "Шукуру" (Кобулети) в рамках XVI тура Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу.

Матч состоялся в Тбилиси и завершился вничью 1:1.

Хозяева сумели открыть счет только в середине второго тайма. Лучший бомбардир "Динамо" Зоран Марушич забил девятый гол в сезоне. Однако, удержать победу подопечные Цхададзе не смогли. На 83 минуте гости получили право на 11-метровый удар, который четко реализовал Джеферсон.

Ничейный результат позволил динамовцам Тбилиси обойти в турнирной таблице "Динамо" Батуми на одно очко и выйти на первое место. Но, скорее всего, черноморский клуб опередит столичную команду, так как в отчетном туре играет с аутсайдером чемпионата – "Телави".

Цхададзе возглавил "Динамо" Тбилиси в конце мая, сменив на посту главного тренера Георгия Немсадзе. До этого грузинский специалист три сезона работал в казахстанском "Ордабасы". Стоит также отметить, что Цхададзе возглавлял "Динамо" в период с 2005 по 2006 год.

Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (179)
Теги:
Кахабер Цхададзе, ФК "Динамо" Тбилиси, Чемпионат Грузии по футболу, футбол, Грузия

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