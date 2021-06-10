Николоз Басилашвили завершил выступление на турнире в Штутгарте

Выход в 1/8 финала турнира в Штутгарте позволил Басилашвили заработать 20 рейтинговых очков и 11 тысяч 660 евро призовых

ТБИЛИСИ, 10 июн – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (31 номер в рейтинге АТР) завершил свое выступление на турнире из серии АТР-250 в Штутгарте.

Во втором круге Басилашвили в двух сетах – 3:6, 2:6, уступил Марину Чиличу (47) из Хорватии. Матч продолжался чуть меньше часа.

На травяных кортах мощная подача становится чуть ли не главным оружием теннисистов. Басилашвили в этом убедился лично. За весь матч грузин не смог заработать ни одного (!) брейк-поинта на подаче Чилича. Более того, счет ни разу не был «равно».

В свою очередь, сам Басилашвили подавал не самым лучшим образом и позволил хорвату сделать три брейка.

Выход в 1/8 финала турнира в Штутгарте позволил Басилашвили заработать 20 рейтинговых очков и 11 тысяч 660 евро призовых.

Mercedes Cup – это турнир на траве с общим призовым фондом почти 619 тысяч евро. Действующим победителем турнира является итальянец Марио Берреттини.

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