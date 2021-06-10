Прогноз и ставка на матч ЕВРО-2020: Бельгия – Россия

Свое выступление на чемпионате Европы сборная России начнет матчем против Бельгии. И хотя игра состоится 12 июня в Санкт-Петербурге, номинальными хозяевами поля будут бельгийцы.

"Красные дьяволы" считаются фаворитами не только предстоящего матча, но и входят в тройку основных претендентов на золото ЕВРО-2020. Поставить на то, что Бельгия станет чемпионом Европы, можно с коэффициентом 7. Выше котируются только Франция (6) и Англия (5,5).

Говорить о силе состава сборной Бельгии нет никакого смысла. У Роберто Мартинеса нет проблем ни в одной из линий, начиная от позиции вратаря и заканчивая центр-форвардом. Главная и единственная проблема команды – сумеет ли Кевин де Брюйне восстановиться к матчам группового этапа или выйдет на поле только в плей-офф. Напомню, у полузащитника "Манчестер Сити" серьезный перелом костей лица, который он получил в финале ЛЧ против "Челси".

© photo: Sputnik / Владимир Астапкович Футбол. Отборочный матч ЧЕ-2020. Россия - Бельгия

В Минспорте России поставили задачу перед сборной – выйти в плей-офф ЕВРО-2020. Задача вполне выполнимая. Просто вопрос с какого места – второго или третьего? На этом ЧЕ сыграют 24 команды, поэтому четыре лучших сборных из занявших третьи места в своих группах, также пробьются в 1/8 финала.

Если посмотреть на последние игры сборной России, то, наверное, с третьего. Да, обыграли Болгарию 1:0 благодаря пенальти Соболева, но целостного впечатления игра подопечных Станислава Черчесова не оставила. Есть определенное недопонимание между игроками. И если в матчах с теми же болгарами или словенцами (2:1) это не становилось проблемой, то Бельгия и Дания подобных ошибок прощать не будет.

В предстоящей игре на победу Бельгии можно поставить с коэффициентом 1,8 (против 4,9 у России). Видимо, букмекеры учли тот факт, что матч пройдет в Санкт-Петербурге. Ничем другим такой высокий коэффициент на "красных дьяволов" я объяснить не могу. Я думаю, что бельгийцы победят достаточно легко. Можно взять их чистую победу, а можно поставить на то, что Россия пропустит как минимум два гола. Если залетало от Мальты, Словакии и Словении, то чем Бельгия хуже?

Ставка: а) Бельгия победит за 1,8 и б) Бельгия забьет минимум два гола за 1,87.