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Бека Гвиниашвили. Дзюдо. Мужчины

Грузинского дзюдоиста дисквалифицировали на чемпионате мира

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Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (277)
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Sputnik Грузия
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Во время броска Гвиниашвили использовал запрещенный прием, наказанием за который является дисквалификация

ТБИЛИСИ, 10 июн – Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии остались без медалей в пятый соревновательный день чемпионата мира, проходящего в Будапеште (Венгрия).

Бека Гвиниашвили (-90 кг) имел номер посева на турнире и вступил в борьбу со второго раунда. Там он встретился с представителем Швейцарии Сирилом Гроссклаусом и удержал уверенную победу. Однако выяснилось, что во время победного броска Гвиниашвили использовал запрещенный прием, наказанием за который является дисквалификация.

Дальше второго круга не прошла и Мариам Чантурия (-70 кг), уступив Мириам Буткерейт из Германии.

Таким образом, в активе сборной Грузии по-прежнему две медали: золото Лаши Шавдатуашвили (-73 кг) и серебро Тато Григалашвили (-81 кг).

Завтра, 11 июня, сборную Грузии на ЧМ представят два дзюдоиста: капитан команды и лидер мирового рейтинга - Варлам Липартелиани, и Илья Суламанидзе. Оба выступят в весовой категории до 100 кг.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (277)
Теги:
Чемпионат мира, Бека Гвиниашвили, Федерация дзюдо Грузии, Грузия

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