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Дзюдоист Николоз Шеразадишвили (Испания)

Шеразадишвили стал чемпионом мира по дзюдо во второй раз

© photo: Sputnik / Pavel Lisicin
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (278)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210610/251991845/Sherazadishvili-stal-chempionom-mira-po-dzyudo-vo-vtoroy-raz.html

В честь грузина в 2018 году за успех на чемпионате мира была названа улица в пригороде Мадрида - Брунете

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Представитель Испании Николоз Шеразадишвили завоевал золотую медаль в весовой категории до 90 кг на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште.

Шеразадишвили в финале победил Давлата Бобонова из Узбекистана. Третьими стали швед Маркус Нюман и венгр Кристиан Тот.

Бека Гвиниашвили. Дзюдо. Мужчины
© Sputnik / STRINGER
Грузинского дзюдоиста дисквалифицировали на чемпионате мира

Шеразадишвили родился в 1996 году в Тбилиси. В возрасте 14 лет вместе с родителями переехал в Мадрид и продолжил заниматься дзюдо в одном из клубов города Брунете. В 2014 году дзюдоист получил испанское гражданство и получил возможность выступать за Испанию на международных соревнованиях.

Это уже вторая золотая медаль Шеразадишвили на чемпионатах мира - первый титул Николоз завоевал в 2018 на первенстве в Баку. В тот же год в честь нового чемпиона в городе Брунете (пригород Мадрида) была названа улица.

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Calle #NikoShera 🙌🙌 El que quiera la camiseta que se ponga en contacto con @instalenit 🤙🤙

Публикация от Nikoloz Sherazadishvili (@nikoshera)

Выступавший в этой же весовой категории представитель Грузии Бека Гвиниашвили был дисквалифицирован в первом поединке за неверно выполненный прием.

Пока в активе сборной Грузии на ЧМ-2021 две медали: золото Лаши Шавдатуашвили (-73 кг) и серебро Тато Григалашвили (-81 кг).

Ранее на текущем чемпионате мира грузин Яго Абуладзе, выступающий с российским паспортом, стал победителем - это была первая золотая медаль России на мировых первенствах за 10 лет.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (278)
Теги:
Грузинская диаспора, Чемпионат мира

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