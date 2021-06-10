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Футбол. ЧМ-2018. Матч Франция - Аргентина. Килиан Мбаппе

Лидер французской сборной не исключил перехода в "Баварию"

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Спорт
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Француз назвал "Баварию" одним из пяти лучших клубов в мире, но на данный момент он полностью счастлив в ПСЖ

ТБИЛИСИ, 10 июн – Sputnik. Форвард сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Килиан Мбаппе не исключил перехода в "Баварию" в будущем, сообщает Bild.

Килиан Мбаппе Лоттен был назван лучшим игроком чемпионата мира 2018 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 47 матчах, в которых забил 42 мяча и отдал 11 голевых пасов.

Стадион Газпром-Арена в Санкт-Петербурге
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
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Партнер Килиана по национальной сборной, защитник "Баварии" Люка Эрнандес предложил ему стать игроком мюнхенской команды.

"Люка сказал, что мне стоит переехать в Мюнхен и выступать за "Баварию". Что ж, это один из пяти лучших клубов в мире. Можно только поздравить эту команду с тем, как ей удается оставаться на таком высоком уровне каждый год. В "Баварии" знают, что делают", - сказал Мбаппе.

Он отметил, что у мюнхенцев есть концепция, по которой выстраивается клуб.

"Что касается моего перехода или не перехода в "Баварию" — кто знает, что случится в будущем?" – добавил французский форвард.

По его словам, сейчас он счастлив в ПСЖ.

Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (7)
Теги:
ФК "Бавария", футбол, Франция

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