Прогноз и ставка на матч ЕВРО-2020: Дания - Финляндия

Первый матч группы "В" между Данией и Финляндией пройдет 12 июня в Копенгагене, что изначально дает преимущество "датскому динамиту", а учитывая, что в квартете также играют Бельгия и Россия – это существенный фактор.

К ЕВРО-2020 сборная Дании подходит в отличном настроении. В квалификации к ЧМ-2022 скандинавы одержали три сухие победы, обыграв Израиль (2:0), Молдову (8:0) и Австрию (4:0). После чего подопечные Каспера Хьюлманда провели два тест-матча – достойно сыграли вничью с Германией (1:1) и уверенно обыграли Боснию и Герцеговину (3:0).

Такие результаты свидетельствуют о том, что у датчан отличная линия обороны. Симон Кьер ("Милан"), Андреас Кристенсен ("Челси"), Йенс Ларсен ("Удинизе"), Яник Вестергор ("Саутгемптон") – все эти футболисты игроки основы в своих клубах. Отдельная история про то, как Кристенсен провел финал Лиги чемпионов УЕФА против "Манчестер Сити" – успевал везде, где только можно.

© photo: Sputnik / Антон Гостеев Игроки сборной Финляндии на тренировке перед матчем группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 против сборной Дании

В полном порядке у Дании и средняя линия, возглавляемая Кристианом Эриксеном ("Интер") и Томасом Дилейни ("Боруссия" Дортмунд). Такому составу позавидовал бы любой наставник.

Что до сборной Финляндии, то "филины" своей игрой в последнее время не впечатляют. Подопечные Маркку Канерва не могут победить в шести матчах подряд (две ничьи при четырех поражениях). Даже в заключительном перед ЧЕ тест-матче против Эстонии, далеко не самого грозного соперника, финны проиграли 0:1. Никого не хочется обижать, но, скорее всего, в группе "В" Финляндия станет поставщиком очков для Дании, России и Бельгии.

Вполне логично, что букмекеры считают Данию фаворитом в матче против Финляндии. На победу "датского динамита" можно поставить с коэффициентом 1,5 (против 8,3 у соперника). Я разделяю это мнение, но предлагаю пойти чуть дальше. Мне кажется, что ЧЕ датчане постараются начать с уверенной и крупной победы (кто знает, может быть придется считать разницу забитых и пропущенных голов). Думаю, как минимум на два мяча в ворота "филинов" датчане наиграют.

Ставка: Дания забьет минимум два гола за 1,87.