Тест на коронавирус игрока сборной России показал "сомнительный" результат

Футболист находится в самоизоляции, повторный тест будет проведен в пятницу, УЕФА уведомлен о сложившейся ситуацииФутболист находится в самоизоляции, повторный тест будет проведен в пятницу, УЕФА уведомлен о сложившейся ситуации.

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Футболист сборной России Андрей Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус, передает "Р-Спорт".

Сообщается, что футболист находится в самоизоляции, повторный тест будет проведен в пятницу, УЕФА уведомлен о сложившейся ситуации.

Так как ранее Мостовой уже переболел коронавирусом и у него есть антитела, сохраняет вероятной ошибки в результате теста.

Национальная команда России в четверг провела заключительную тренировку на базе в подмосковном Новогорске, после чего вылетела в Санкт-Петербург на первый матч чемпионата Европы. Россияне начнут выступление на турнире 12 июня встречей со сборной Бельгии.