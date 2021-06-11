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Игрок сборной России Андрей Мостовой на тренировке

Тест на коронавирус игрока сборной России показал "сомнительный" результат

© photo: Sputnik / Алексей Майшев
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (9)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210611/251992757/Test-na-koronavirus-igroka-sbornoy-Rossii-pokazal-somnitelnyy-rezultat.html

Футболист находится в самоизоляции, повторный тест будет проведен в пятницу, УЕФА уведомлен о сложившейся ситуацииФутболист находится в самоизоляции, повторный тест будет проведен в пятницу, УЕФА уведомлен о сложившейся ситуации.

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Футболист сборной России Андрей Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус, передает "Р-Спорт".

© photo: Sputnik / Михаил Киреев
Среди футболистов сборной Испании нет новых случаев заражения коронавирусом

Сообщается, что футболист находится в самоизоляции, повторный тест будет проведен в пятницу, УЕФА уведомлен о сложившейся ситуации.

Так как ранее Мостовой уже переболел коронавирусом и у него есть антитела, сохраняет вероятной ошибки в результате теста.

Национальная команда России в четверг провела заключительную тренировку на базе в подмосковном Новогорске, после чего вылетела в Санкт-Петербург на первый матч чемпионата Европы. Россияне начнут выступление на турнире 12 июня встречей со сборной Бельгии.

Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (9)
Теги:
Чемпионат Европы, Коронавирус COVID-2019, Сборная России по футболу, футбол

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