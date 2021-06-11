Торнике Шенгелия завоевал первый титул в составе ЦСКА

Грузинский баскетболист по итогам стал самым результативным игроком ЦСКА во втором матче подряд

ТБИЛИСИ, 11 июн – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия завоевал первый титул в составе московского ЦСКА, став победителем Единой Лиги ВТБ.

В третьем матче финальной серии "армейцы" на своем паркете обыграли казанский УНИКС 89:81 и выиграли серию со счетом 3:0, победив в турнире в девятый раз подряд.

Шенгелия провел на площадке почти 27 минут и стал самым результативным игроком в составе победителей. На счету грузинского форварда 19 набранных очков, семь подборов и одна результативная передача.

Стоит отметить, что Шенгелия стал самым результативным игроком ЦСКА во втором матче подряд. В прошлой игре против УНИКС, в котором "армейцы" победили 76:57, Шенгелия записал на свой счет 18 очков.

Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, перейдя из испанской "Басконии". Срок соглашения между 29-летним баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.

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