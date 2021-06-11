Динамовцы Батуми вышли в лидеры чемпионата Грузии по футболу

После победы батумский клуб набрал 34 очка и вышел на чистое первое место в таблице, опередив "Динамо" Тбилиси на два пункта

ТБИЛИСИ, 11 июн – Sputnik. "Динамо" Батуми в XVI туре Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу обыграло на своем поле "Телави" 3:0 и вышло на чистое первое место в турнирной таблице.

Еще до начала матча динамовцы считались фаворитами, так как "Телави" – слабейшая команда чемпионата. Однако несмотря на все старания, в первом тайме подопечные Гии Гегучадзе так и не смогли открыть счет.

Все основные события матча произошли после перерыва. На 50 минуте Джаба Джигаури вывел черноморский клуб вперед, а через шесть минут гости остались в меньшинстве. Прямую красную карточку за фол последней надежды получил Важа Пацация. После этого судьба противостояния фактически была предрешена.

В концовке встречи "Динамо" дожало соперника – Георгий Никабадзе увеличил преимущество хозяев до двух мячей на 77 минуте, а окончательный счет встречи установил Георгий Зария за две минуты до финального свистка.

После этой победы батумский клуб набрал 34 очка и вышел на чистое первое место в таблице, опередив "Динамо" Тбилиси на два пункта.

Стоит отметить, что оба клуба летом начнут борьбу в квалификации еврокубков – "Динамо" Тбилиси сыграет в Лиге чемпионов УЕФА (как действующий чемпион Грузии), а "Динамо" Батуми в Лиге конференций – новом турнире под эгидой УЕФА.

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