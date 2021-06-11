Два грузинских футболиста продолжат карьеру в волгоградском "Роторе"

О деталях соглашения между руководством "Ротора" и грузинскими футболистами пока не сообщается

ТБИЛИСИ, 11 июн – Sputnik. Два грузинских футболиста – центральный защитник Илья Бериашвили и нападающий Бека Кавтарадзе – продолжат карьеру в "Роторе", говорится в сообщении на сайте волгоградского клуба.

О деталях соглашения между руководством "Ротора" и футболистами не сообщается.

Бериашвили 22 года, и последние несколько сезонов защитник выступал за "Телави". Ранее футболист проходил пробы в "Роторе", но тогда трансфер не состоялся.

Что касается 21-летнего Кавтарадзе, то нападающий является воспитанником академии "Динамо" Тбилиси. Форвард выступал за "Рустави" и "Сабуртало", в составе которого стал вице-чемпионом Грузии. В феврале текущего года Кавтарадзе присоединился к "Нижнему Новгороду" из ФНЛ, за который провел 10 матчей и забил три гола.

По итогам чемпионата России сезона 2020/2021 "Ротор" не сумел сохранить прописку в РПЛ и перешел в ФНЛ. На протяжении сезона цвета клуба защищали сразу три грузинских футболиста: Саба Кверквелия, Зурико Давиташвили и Георгий Арабидзе. У всех троих закончилось арендное соглашение с волгоградским клубом, и они продолжат карьеру в других командах.