Англия - Хорватия: прогноз на матч чемпионата Европы по футболу

Матч между сборными Англии и Хорватии – одна из центральных встреч первого тура группового этапа ЕВРО-2020 (будут еще Франция-Германия и Испания-Швеция). Англия – один из главных фаворитов на победу в турнире, а Хорватия – действующий вице-чемпион мира. Матч должен получиться если не жарким, но интригующим.

Подопечные Гарета Саутгейта подходят к континентальному первенству в отличной форме. В 2021 году англичане провели шесть матчей и одержали победы во всех играх, пропустив только один гол от Польши (2:1).

Три года назад на ЧМ в России Англия заняла четвертое место, проиграв в полуфинале, кстати, Хорватии. Тот костяк сборной окреп и заматерел, да еще добавились новые лица – Маунт, Фоден, Грилиш, Джеймс – все футболисты, играющие значительную роль в своих клубах.

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev Футбол. ЧМ-2018. Финал. Матч Франция - Хорватия

Хорватия же практически не изменилась со времен "мундиаля" 2018 года. "Шашечные" уже не являются темной лошадкой, способной кого-то сильно удивить. При подготовке к ЕВРО подопечные Златко Далича провели два тест-матча и не выиграли ни одного – ничья с Арменией (1:1) и поражение от Бельгии (0:1). Нынешняя сборная Хорватии – это отличная европейская команда выше среднего уровня. Но, как мне кажется, ее предел – это выход в стадию плей-офф.

Что касается непосредственно прогноза на матч, то я бы предложил заиграть два варианта. Во-первых, чистая победа Англии. Она не будет яркой и искрометной, голевой феерии мы тоже не увидим. Англичане тихо и спокойно победят на классе, как они это делают в последнее время. К тому же Саутгейт постарается взять реванш за поражение трехлетней давности.

Вторая ставка вытекает из первой. Думаю, "трем львам" хватит одного или двух мячей для победы. Англичане будут контролировать ход игры, создадут необходимо количество моментов у ворот соперника и реализуют один или два из них.

Ставка: а) победа сборной Англии за 1,68 и б) Англия забьет один или два гола за 1,74.