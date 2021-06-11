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Тест-матч Грузия и Нидерланды

Нидерланды – Украина: прогноз на матч чемпионата Европы по футболу

photo: Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (13)
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https://sputnik-georgia.ru/sport/20210611/251999037/Niderlandy--Ukraina-prognoz-na-match-chempionata-Evropy-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч ЕВРО-2020 по футболу между сборными Нидерландов и Украины

Свой первый матч на ЕВРО-2020 сборная Нидерландов проведет против Украины. "Оранжевые" не являются фаворитами в борьбе за победу на турнире, но состав у Франка де Бура вполне боеспособный. Выходить в плей-офф ЧЕ команда, безусловно, должна, но вот как сложится ее судьба дальше – сказать сложно.

В матче против Украины Нидерланды, конечно же, являются фаворитами. На победу представителей страны тюльпанов можно поставить с коэффициентом 1,7 (против 5,8 у Украины). Но у команды де Бура есть проблемы. Состав хороший, а проблемы есть.

Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Украина - Северная Ирландия
© photo: Sputnik / George Simmons
Сборная Украины по футболу

Перед стартом ЕВРО Нидерланды провели два товарищеских матча. Сыграли вничью 2:2 с Шотландией и легко обыграли Грузию 3:0. Но при этом в отборе на ЧМ-2022 "оранжевые" более чем неожиданно уступили Турции (2:4). В отсутствии Вирджила ван Дейка выясняется, что у Нидерландов есть серьезные проблемы в центре обороны. Если Украина претендует на выход из группы, то нужно ловить момент.

Кстати, сама сборная Украины лишь в товарищеских встречах сумела прервать семиматчевую безвыигышную серию. Команда Андрея Шевченко обыграла Северную Ирландию (1:0), а затем и Кипр (4:0). До этого украинцы четыре раза подряд сыграли вничью 1:1, а еще раньше потерпели три поражения кряду.

Мне кажется, что для обоих соперников игра получится непростой. Нидерланды, уже по ходу ЕВРО, начнут решать свои проблемы, а Украина постарается выйти на уровень, позволяющий бороться за выход в плей-офф. Предположу, что Нидерланды одержат победу с минимальным перевесом, хотя и ничейному результату совершенно не удивлюсь.

Ставка: победа Нидерландов в один мяч или ничья за 1,82.

Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
© Sputnik
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (13)
Теги:
Украина, Нидерланды, Чемпионат Европы, прогноз на футбольный матч, футбол

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