Двойная бронза сборной Грузии на чемпионате мира по дзюдо

Для Липартелиани, который является лидером мирового рейтинга в своей весовой категории, нынешняя медаль уже шестая на чемпионатах мира

ТБИЛИСИ, 11 июн – Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии завоевали две бронзовые медали в шестой день чемпионата мира в Будапеште (Венгрия).

На третью ступень пьедестала почета поднялись Варлам Липартелиани и Илья Суламанидзе, выступающие в весовой категории до 100 кг. В поединке за бронзу Липартелиани победил Микаэля Коррела из Нидерландов, а Суламанидзе взял верх над Шейди Элнахасом из Канады.

Для Липартелиани, который является лидером мирового рейтинга в своей весовой категории, нынешняя медаль уже шестая на чемпионатах мира. К сожалению для болельщиков грузинского дзюдоиста, среди них нет золотой – три серебра и три бронзы.

Что касается 19-летнего Суламанидзе, то для молодого спортсмена – это первый пьедестал почета на взрослом чемпионате мира. До этого Суламанидзе становился вице-чемпионом молодежного ЧМ.

Таким образом, после шести дней чемпионата мира в Будапеште у сборной Грузии четыре медали. Ранее золото завоевал Лаша Шавдатуашвили (-73 кг), а Тато Григалавшили (-81 кг) стал вице-чемпионом.

В заключительный день индивидуальных соревнований сборную Грузии представят два дзюдоиста: Гела Заалишвили (+100 кг) и София Сомхишвили (+78 кг).

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