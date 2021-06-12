Австрия - Северная Македония: прогноз на матч чемпионата Европы по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч ЕВРО-2020 по футболу между сборными Австрии и Северной Македонии

Вывеска любого матча на ЕВРО-2020 с участием Северной Македонии – это невообразимая боль в душе грузинских болельщиков. Вместо "Красных львов" на чемпионате Европы могла сыграть сборная Грузии, но в финале Лиги наций УЕФА грузины уступи македонцам 0:1 и за континентальным первенством будут наблюдать со стороны.

Для Северной Македонии уже само участие в ЕВРО-2020 праздник, которого у страны никогда не было в истории. Для "Красных львов" это первое участие на крупном футбольном турнире. Поэтому как бы Горан Пандев и компания не выступили, никто в их адрес не скажет дурного слова. А выступить достойно они могут, учитывая соперников в группе.

Из трех отборочных матчей ЧМ-2022 Северная Македония выиграла два – у Лихтенштейна (5:0) и Германии (2:1), уступив лишь Румынии (2:3). Неплохо подопечные Игоря Ангеловского провели и тест-матчи – ничья со Словенией (1:1) и крупная победа над Казахстаном (4:0).

© Sputnik / STRINGER Македонцы радуются забитому голу. Матч между сборными Грузии и Македонии прошел при пустых трибунах на стадионе "Динамо Арена"

Австрия такими качественными результатами похвастаться не может. Из пяти матчей в этом году австрийцы выиграли только один – против Фарерских островов в отборе на ЧМ. По два раза подопечные Франко Фода сыграли вничью и проиграли. При этом стоит отметить, что

Австрия пропускает в семи встречах подряд.

По мнению специалистов, Австрия и Северная Македония по своему уровню значительно уступают двум другим сборным квартета – Нидерландам и Украине. Это значит, что победа в очном противостоянии значительно повысит шансы команды на выход в плей-офф. Можно сказать, что для Австрии и Северной Македонии предстоящая встреча будет самой важной и поражение лишит любую из команд шансов на продолжение борьбы.

Думаю, что в этой игре мы увидим жесткую, а местами может быть и жестокую игру. Будет много фолов как оправданных, так и не очень. Одним словом, я жду большого количества нарушений и предлагаю поставить именно на это.

Ставка: в матче будет больше 25,5 нарушений за 1,85.