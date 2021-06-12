Сборная Италии разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020

Впервые на чемпионате Европы по футболу первый гол турнира был забит в свои ворота - отличился турок Мерих Демирал.

ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. Сборная Италии одержала победу над командой Турции на старте чемпионата Европы по футболу.

Встреча в Риме на "Стадио Олимпико" завершилась уверенной победой итальянцев со счетом 3:0.

Автором первого гола чемпионата Европы года стал футболист сборной Турции Мерих Демирал, срезавший мяч в свои ворота (53-я минута). Дальше уже забивали футболисты итальянской команды: Чиро Иммобиле (66-я) и Лоренцо Инсинье (79-я).

Соперники сборных Италии и Турции по группе A - команды Уэльса и Швейцарии - сыграют в субботу в Баку. В следующем туре итальянцы встретятся со швейцарцами в Риме 16 июня, а турки в этот же день будут играть с валлийцами в Баку.