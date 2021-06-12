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Футболисты сборной Италии на Евро-2020

Сборная Италии разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020

© AFP / MIKE HEWITT
Спорт
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Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (14)
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https://sputnik-georgia.ru/sport/20210612/252002655/Sbornaya-Italii-razgromila-Turtsiyu-v-matche-otkrytiya-Evro-2020.html

Впервые на чемпионате Европы по футболу первый гол турнира был забит в свои ворота - отличился турок Мерих Демирал.

ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. Сборная Италии одержала победу над командой Турции на старте чемпионата Европы по футболу. 

Встреча в  Риме на "Стадио Олимпико" завершилась уверенной победой итальянцев со счетом 3:0.

Матч между сборными Грузии и Швейцарии по футболу
© Sputnik / STRINGER
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Автором первого гола чемпионата Европы года стал футболист сборной Турции Мерих Демирал, срезавший мяч в свои ворота (53-я минута). Дальше уже забивали футболисты итальянской команды: Чиро Иммобиле (66-я) и Лоренцо Инсинье (79-я). 

Соперники сборных Италии и Турции по группе A - команды Уэльса и Швейцарии - сыграют в субботу в Баку. В следующем туре итальянцы встретятся со швейцарцами в Риме 16 июня, а турки в этот же день будут играть с валлийцами в Баку.

Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
© Sputnik
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (14)

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