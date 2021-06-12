Шотландия – Чехия: прогноз на матч чемпионата Европы по футболу

На ЕВРО-2020 сборная Шотландии может переписать свою историю. "Тартановая армия" лишь дважды участвовала в континентальных первенствах и оба раза в прошлом веке – в 1992 и 1996 годах. Ни в одном из случаев шотландцы не смогли выйти в плей-офф.

Нынешний формат турнира позволяет побороться за выход в 1/8 финала даже с третьего места. Учитывая, что фавориты группы "D" Англия и Хорватия играют между собой, а значит, будет потеря очков, и победитель пары Шотландия-Чехия (если таковой будет) сделает неплохую заявку на выход из квартета.

В этом году Шотландия провела пять матчей (три отборочных на ЧМ-2022 и два товарищеских) и не потерпела ни одного поражения. Правда, две победы, добытые подопечными Стива Кларка, никак нельзя отнести к громким. В отборе были обыграны Фарерские Острова (4:0), а в тест-матче – Люксембург (1:0). С соперниками более высокого уровня шотландцы играли вничью: Австрия (1:1), Израиль (1:1), Нидерланды (2:2).

© photo: Sputnik / Vitaliy Timkiv Игроки сборной Чехии

Что касается Чехии, то лишь в "товарняке" с Албанией (3:1) подопечные Ярослава Шилгавый прервали серию из трех матчей без побед – поражение от Италии (0:4) и Уэльса (0:1), и ничья с Бельгией (1:1).

Встреча между Шотландией и Чехией пройдет в Глазго на "Хэмпден Парке". Как мне кажется, именно это обстоятельство делает хозяев фаворитами противостояния, хотя силы соперников примерно равны. Лишний раз говорить о том, как умеют болеть в Шотландии и поддерживать свои команды, не приходится. Это относится и к национальной сборной, и к клубам.

Стоит также отметить, что в прошлом году сборные пересекались в Лиге наций УЕФА и обе встречи завершились победой британцев. Дома шотландцы взяли верх 1:0, а на выезде 2:1. Чего-то подобного я жду и от предстоящей игры. Если Шотландия и победит, то с преимуществом в один мяч – не больше. При этом совершенно не исключая, что победитель так и не будет выявлен.

Ставка: Шотландия не проиграет и в матче будет забито меньше 3,5 мячей за 1,77.