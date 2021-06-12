Польша - Словакия: прогноз на матч чемпионата Европы по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч ЕВРО-2020 по футболу между сборными Польши и Словакии

Матч группы "Е" между Польшей и Словакией состоится 14 июня и пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене". За выход в плей-офф ЕВРО-2020 эти сборные будут соперничать с Испанией и Швецией.

Заявка сборной Польши на турнир смотрится вполне себе боевой. Но один футболист стоит особняком. Это, безусловно, Роберт Левандовский, который провел в мюнхенской "Баварии" просто феноменальный сезон, забив за команду 41 (!) гол. Кажется, что этот рекорд будет принадлежать Гердту Мюллеру вечно.

Помимо Левандавского в распоряжении Паулу Соузы есть такие игроки, как Аркадиуш Милик ("Марсель"), Петр Зелиньский ("Наполи"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив") и многие другие футболисты, способные своей игрой вывести Польшу в 1/8 финала ЕВРО.

photo: courtesy of Russian Football Union Футбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Словакия - Россия

Что касается Словакии, то команда тоже укомплектована добротными игроками, но их класс все же чуть пониже, чем у тех же поляков, испанцев и шведов. Мне кажется, что в этой группе Словакия смотрится самым слабым звеном, и бороться за выход в плей-офф ей будет очень непросто.

В предстоящей игре букмекеры явное преимущество отдают сборной Польши. На победу "Белых орлов" можно поставить с коэффициентом 1,8 (против 5,25 у Словакии). В принципе, такое предложение полностью соответствует раскладу сил.

При этом, если посмотреть на последние матчи польской сборной, то чаще всего команда ограничивается одним или двумя забитыми голами. Да, Андорре и Боснии "орлы" отгрузили три мяча. Но эти коллективы гораздо слабее Словакии, да и уровень чемпионата Европы говорит сам за себя. Думаю, Польша победит, забив один или два гола.

Ставка: Польша забьет один или два гола за 1,65.