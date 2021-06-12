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Футболист Отар Какабадзе

Защитник сборной Грузии по футболу продолжит карьеру в Польше

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (281)
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Sputnik Грузия
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В составе национальной сборной Грузии футболист провел 41 матч, в которых отметился четырьмя результативными передачами

ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. Защитник сборной Грузии по футболу Отар Какабадзе подписал контракт с польским клубом "Краковия", говорится в сообщении на сайте команды.

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photo: courtesy of FC Nizhniy Novgorod
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Срок соглашения между 25-летним футболистом и "Краковией" рассчитан на три года. Финансовая сторона сделки между сторонами не сообщается.

Прошедший сезон Какабадзе провел в "Тенерифе", выступающем во втором испанском дивизионе – "сегунде". В составе "канареек" грузинский защитник провел 19 матчей.

Что касается "Краковии", то по итогам прошедшего сезона клуб занял 14 место в чемпионате Польши.

На протяжении своей карьеры Какабадзе поиграл за швейцарский "Люцерн", испанский "Гимнасти", датский "Эсбьерг" и тбилисское "Динамо".

В составе национальной сборной Грузии Какабадзе провел 41 матч, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (281)
Теги:
спорт, Польша, Грузия, Отар Какабадзе

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