В заключительный день чемпионата мира по дзюдо Грузия осталась без медалей

Этот результат позволил мужской сборной Грузии занять второе место в общекомандном медальном зачете

ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии остались без медалей в заключительный день чемпионата мира в Будапеште (Венгрия).

Бронзовую медаль мог завоевать Гела Заалишвили (+100 кг), но в поединке за третье место грузинский тяжеловес уступил Якову Хаммо из Украины. До этого в полуфинале спортсмен не смог справиться с Тамерланом Башаевым из России.

Неудачно выступила на турнире и София Сомхишвили (+78 кг), проиграв в первой же схватке Хайун Ким из Южной Кореи.

Таким образом, на ЧМ сборная Грузии завоевала четыре медали: Лаша Шавдатуашвили (-73 кг) – золото, Тато Григалашвили (-81 кг) – серебро, Варлам Липартелиани и Илья Суламанидзе (оба -100 кг) – бронзу.

Этот результат позволил мужской сборной Грузии занять второе место в общекомандном медальном зачете. Дзюдоисты уступили Японии (2-0-1) и обошли Россию (1-1-1).

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