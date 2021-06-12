22:53 12 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8523
  • 100 RUB4.4253
  • USD3.1701
Поиск
Дзюдо. Гела Заалишвили

В заключительный день чемпионата мира по дзюдо Грузия осталась без медалей

© Sputnik / STRINGER
Спорт
Получить короткую ссылку
27 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/0b/251430417.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210612/252006903/V-zaklyuchitelnyy-den-chempionata-mira-po-dzyudo-Gruziya-ostalas-bez-medaley.html

Этот результат позволил мужской сборной Грузии занять второе место в общекомандном медальном зачете

ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии остались без медалей в заключительный день чемпионата мира в Будапеште (Венгрия).

Бронзовую медаль мог завоевать Гела Заалишвили (+100 кг), но в поединке за третье место грузинский тяжеловес уступил Якову Хаммо из Украины. До этого в полуфинале спортсмен не смог справиться с Тамерланом Башаевым из России.

Неудачно выступила на турнире и София Сомхишвили (+78 кг), проиграв в первой же схватке Хайун Ким из Южной Кореи.

Таким образом, на ЧМ сборная Грузии завоевала четыре медали: Лаша Шавдатуашвили (-73 кг) – золото, Тато Григалашвили (-81 кг) – серебро, Варлам Липартелиани и Илья Суламанидзе (оба -100 кг) – бронзу.

Этот результат позволил мужской сборной Грузии занять второе место в общекомандном медальном зачете. Дзюдоисты уступили Японии (2-0-1) и обошли Россию (1-1-1).

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Траурная церемония прощания с Резо Габриадзе в столице Грузии
Прощание с легендой: последний путь Резо Габриадзе – фото
Лидеров Большой семерки из отходов создали перед саммитом G7 – видео
Лидеров "Большой семерки" из отходов создали перед саммитом G7 – видео
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться