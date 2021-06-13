Испания – Швеция: прогноз на матч чемпионата Европы по футболу

На мой взгляд, противостояние Испании и Швеции – это одна из самых интригующих и ярких вывесок первого тура групповой стадии. К тому же это две самые "короновирусные" команды турнира. Сразу несколько футболистов в обоих коллективах не смогли поехать на ЕВРО из-за положительных тестов на COVID-19.

Сборная Испании впервые на крупном турнире сыграет без представителей мадридского "Реала". В состав мог попасть Серхио Рамос, но живая легенда "фурии роха" не восстановился после травмы и за ЕВРО будет наблюдать по ТВ. Не поможет своим партнёрам по сборной и Серхио Бускетс – еще один чемпион мира и Европы в составе Испании.

За последние 10 матчей "фурия роха" проиграла только одну встречу – Украине (0:1) в Лиге наций УЕФА. В остальных встречах испанцы одержали пять побед при четырех ничьих. Особенно эффектной получилась победа над Германией 6:0 в той же Лиге наций УЕФА.

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Швеция - Бельгия

Что касается сборной Швеции, то перед ЕВРО-2020 подопечные Янне Андерссона одержали пять побед подряд (две в отборе на ЧМ-2022 и три в тест-матчах). Что самое главное, в этих матчах шведы пропустили только один мяч от Армении (3:1), а забили 10. И сделали это без своего лучшего голеодора – Златана Ибрагимовича. Нападающий, как и Рамос, пропустит ЧЕ из-за травмы.

Подопечные Энрике проповедуют комбинационный футбол, но зачастую испытывают проблемы с реализацией моментов. Да и в обороне испанцы не всегда действуют с полной концентрацией. У шведов очень неплохая линия атаки, которая может создать проблемы любому сопернику, в частности испанцам. Как мне кажется, в этой встрече мы можем рассчитывать на обмен голами. Предсказать исход противостояния не берусь, но думаю, "фурия роха" будет ближе к победе.

Ставка: обе команды забьют за 2,25.