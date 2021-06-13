Четыре грузинских тяжелоатлета получили лицензии на Олимпиаду в Токио

На Олимпиаде 2016 года сборная Грузии была представлена 40 атлетами, сейчас у сборной 19 олимпийских лицензий

ТБИЛИСИ, 13 июн – Sputnik. На Летних Олимпийских играх в Токио Грузия будет представлена четырьмя тяжелоатлетами, что является максимальной квотой для каждой страны, говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Грузии.

Согласно текущему рейтингу, в Токио поедут следующие тяжелоатлеты: Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, обладатель действующих мировых рекордов – Лаша Талахадзе (+109 кг); чемпион Европы и бронзовые призер чемпионата мира – Антон Плесной (-96 кг); чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира – Шота Мишвелидзе -(61 кг). К этому списку добавился призер континентального первенства Гога Чхеидзе (-67 кг).

Таким образом, на данный момент у Грузии 19 олимпийских лицензий.

Завоевавшие путевки ОИ в Токио грузинские спортсмены (на 13.06.2021)

Спортсмен Вид спорта Нино Салуквадзе стрельба из пистолета Сахил Алахвердов -52 кг, бокс Эскерхан Мадиев -69 кг, бокс Георгий Харабадзе -75 кг, бокс Георгий Муджаридзе легкая атлетика, толкание ядра Лаша Гелелаури легкая атлетика, тройной прыжок Сандро Базадзе фехтование Гогита Аркания карате, -84 кг Рамаз Зоидзе -67 кг, греко-римская борьба Лаша Гобадзе -87 кг, греко-римская борьба Георгий Мелия -97 кг, греко-римская борьба Якоб Каджая -130 кг, греко-римская борьба Автандил Кенчадзе -74 кг, вольная борьба Элизбар Одикадзе -97 кг, вольная борьба Гено Петриашвили -125 кг, вольная борьба Шота Мишвелидзе -61 кг, тяжелая атлетика Гога Чхеидзе -67 кг, тяжелая атлетика Антон Плесной -96 кг, тяжелая атлетика Лаша Талахадзе +109 кг, тяжелая атлетика

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016) сборная Грузии была представлена 40 атлетами в 11 видах спорта.