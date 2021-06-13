Четыре грузинских тяжелоатлета получили лицензии на Олимпиаду в Токио

ТБИЛИСИ, 13 июн – Sputnik. На Летних Олимпийских играх в Токио Грузия будет представлена четырьмя тяжелоатлетами, что является максимальной квотой для каждой страны, говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Грузии.
Согласно текущему рейтингу, в Токио поедут следующие тяжелоатлеты: Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, обладатель действующих мировых рекордов – Лаша Талахадзе (+109 кг); чемпион Европы и бронзовые призер чемпионата мира – Антон Плесной (-96 кг); чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира – Шота Мишвелидзе -(61 кг). К этому списку добавился призер континентального первенства Гога Чхеидзе (-67 кг).
Таким образом, на данный момент у Грузии 19 олимпийских лицензий.
Завоевавшие путевки ОИ в Токио грузинские спортсмены (на 13.06.2021)
|Спортсмен
|Вид спорта
|Нино Салуквадзе
|стрельба из пистолета
|Сахил Алахвердов
|-52 кг, бокс
|Эскерхан Мадиев
|-69 кг, бокс
|Георгий Харабадзе
|-75 кг, бокс
|Георгий Муджаридзе
|легкая атлетика, толкание ядра
|Лаша Гелелаури
|легкая атлетика, тройной прыжок
|Сандро Базадзе
|фехтование
|Гогита Аркания
|карате, -84 кг
|Рамаз Зоидзе
|-67 кг, греко-римская борьба
|Лаша Гобадзе
|-87 кг, греко-римская борьба
|Георгий Мелия
|-97 кг, греко-римская борьба
|Якоб Каджая
|-130 кг, греко-римская борьба
|Автандил Кенчадзе
|-74 кг, вольная борьба
|Элизбар Одикадзе
|-97 кг, вольная борьба
|Гено Петриашвили
|-125 кг, вольная борьба
|Шота Мишвелидзе
|-61 кг, тяжелая атлетика
|Гога Чхеидзе
|-67 кг, тяжелая атлетика
|Антон Плесной
|-96 кг, тяжелая атлетика
|Лаша Талахадзе
|+109 кг, тяжелая атлетика
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016) сборная Грузии была представлена 40 атлетами в 11 видах спорта.