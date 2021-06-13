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Антон Плесной (Грузия) выступает на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Четыре грузинских тяжелоатлета получили лицензии на Олимпиаду в Токио

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (282)
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Sputnik Грузия
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На Олимпиаде 2016 года сборная Грузии была представлена 40 атлетами, сейчас у сборной 19 олимпийских лицензий

ТБИЛИСИ, 13 июн – Sputnik. На Летних Олимпийских играх в Токио Грузия будет представлена четырьмя тяжелоатлетами, что является максимальной квотой для каждой страны, говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Грузии.

Согласно текущему рейтингу, в Токио поедут следующие тяжелоатлеты: Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, обладатель действующих мировых рекордов – Лаша Талахадзе (+109 кг); чемпион Европы и бронзовые призер чемпионата мира – Антон Плесной (-96 кг); чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира – Шота Мишвелидзе -(61 кг). К этому списку добавился призер континентального первенства Гога Чхеидзе (-67 кг).

Таким образом, на данный момент у Грузии 19 олимпийских лицензий.

Завоевавшие путевки ОИ в Токио грузинские спортсмены (на 13.06.2021)

 

 

Спортсмен Вид спорта
Нино Салуквадзе стрельба из пистолета
Сахил Алахвердов -52 кг, бокс
Эскерхан Мадиев -69 кг, бокс
Георгий Харабадзе -75 кг, бокс
Георгий Муджаридзе легкая атлетика, толкание ядра
Лаша Гелелаури легкая атлетика, тройной прыжок
Сандро Базадзе фехтование
Гогита Аркания карате, -84 кг
Рамаз Зоидзе -67 кг, греко-римская борьба
Лаша Гобадзе -87 кг, греко-римская борьба
Георгий Мелия -97 кг, греко-римская борьба
Якоб Каджая -130 кг, греко-римская борьба
Автандил Кенчадзе -74 кг, вольная борьба
Элизбар Одикадзе -97 кг, вольная борьба
Гено Петриашвили -125 кг, вольная борьба
Шота Мишвелидзе -61 кг, тяжелая атлетика
Гога Чхеидзе -67 кг, тяжелая атлетика
Антон Плесной -96 кг, тяжелая атлетика
Лаша Талахадзе +109 кг, тяжелая атлетика

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016) сборная Грузии была представлена 40 атлетами в 11 видах спорта.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (282)
Теги:
НОК, Лаша Талахадзе, Олимпийские игры, Грузия

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