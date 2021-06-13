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Футбол. ЧМ-2018. Криштиану Роналду (Португалия)

Сборная Венгрии – сборная Португалии: прогноз на матч чемпионата Европы

© photo: Sputnik / Nina Zotina
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (19)
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч ЕВРО-2020 по футболу между сборными Венгрии и Португалии

Сборной Венгрии можно только посочувствовать. "Волшебные мадьяры" попали в "группу смерти" вместе с Португалией, Германией и Францией. Интересно, что должно произойти, чтобы венгры смогли хотя бы побороться за выход в плей-офф?

Хотя, наверное, будет несправедливо совсем уж списывать со счетов сборную Венгрии. В последних 10 матчах подопечные итальянского специалиста Марко Росси не потерпели ни одного поражения – шесть побед при четырех ничьих. Да, соперники были не такие грозные, как в квартете на ЕВРО, но все же такие результаты заслуживают всяческого уважения.

© photo: Sputnik / Mikhail Kireev
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Сборная Португалии будет защищать свой титул. В обойме Фернанду Сантуша целая россыпь звездных игроков: Феликс ("Атлетико" Мадрид), Жота ("Ливерпуль"), Силва, Диаш, Канселу (все "Манчестер Сити"), Перейра (ПСЖ) и, конечно же, капитан и мега-звезда "команды избранных" - Криштиану Роналду. Такому коллективу вполне по силам побороться за второе чемпионство подряд.

Забавно, но на прошлом ЕВРО сборные Венгрии и Португалии также играли в одной группе "F". Та встреча завершилась боевой ничьей 3:3, что позволило венграм занять в квартете первое место. Правда, уже в 1/8 финала "волшебные мадьяры" были биты Бельгией 4:0.

Мне кажется, что на сей раз ничьи не будет и фаворит закономерно возьмет три очка. Португалии еще предстоят тяжелейшие матчи против Германии и Франции, и терять очки с венграми они просто не имеют права. Думаю, минимум два гола Роналду и компания сумеют организовать в ворота соперника.

Ставка: Португалия забьет минимум два гола за 1,65.

Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
© Sputnik
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (19)
Теги:
Криштиану Роналду, Португалия, Венгрия, Чемпионат Европы, прогноз на футбольный матч, футбол

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