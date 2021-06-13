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Матч Хорватия - Англия

Сборная Англии по футболу вырвала победу у хорватов на ЕВРО-2020

© photo: Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (20)
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Футбольная сборная Англии обыграла команду Хорватии в первом матче на проходящем в эти дни чемпионате Европы

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Встреча в группе D между сборными Англии и Хорватии в Лондоне завершилась со счетом 1:0.

Победу англичанам принес гол Рахима Стерлинга (57-я минута). В составе сборной Хорватии на 70-й минуте на замену вместо Марсело Брозовича вышел полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич. На матче присутствовало 18 497 зрителей.

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© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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В пятницу 18 июня хорваты будут встречаться с чехами, а британцы – с шотландцами.

Сейчас в группе D сборная Англии с тремя очками занимает первое место, хорваты после поражения опустились на 4-е, Чехия и Шотландия еще на ЧЕ не играли, поэтому не имеют набранных баллов.

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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (20)
Теги:
Хорватия, Англия, Чемпионат Европы, футбол

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