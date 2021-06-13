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Македонцы радуются победе. Матч между сборными Грузии и Македонии прошел при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена

Сборная Австрии победила команду Северной Македонии на ЕВРО-2020

© photo: AFP 2020 / VANO SHLAMOV
Спорт
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Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (21)
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Австрийцы выиграли матч со счетом 3:1 и следующую игру проведут против фаворитов группы С - сборной Нидерландов

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Футболисты сборной Австрии одержали победу над командой Северной Македонии в матче группы С чемпионата Европы.

Встреча группы С, прошедшая в Бухаресте в воскресенье, завершилась со счетом 3:1. В составе австрийцев голами отметились Штефан Лайнер (18-я минута), Михаэль Грегорич (78) и Марко Арнаутович (89). У команды Северной Македонии отличился Горан Пандев (28).

Сегодня же состоится еще одна игра в группе "С", в которой встретятся сборные Нидерландов и Украины.

Следующую игру австрийские футболисты проведут 17 июня против Нидерландов, а Северная Македония в тот же день встретится с украинцами.

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Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
© Sputnik
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (21)
Теги:
Македония, Австрия, Чемпионат Европы, футбол

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