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Футбол. Отборочный матч Евро-2020. Белоруссия - Нидерланды

Самый результативный: сборная Нидерландов победила Украину в матче ЕВРО-2020

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Матч сборных Нидерландов и Украины стал самым результативным на чемпионате Европы 2020 - команды забили в сумме пять мячей

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Сборная Нидерландов по футболу обыграла команду Украины в матче группового этапа чемпионата Европы.

Встреча группы С, состоявшаяся в Амстердаме, завершилась со счетом 3:2 в пользу голландцев, в составе которых голы забили Джорджиньо Вейналдум (52-я минута), Ваут Вегхорст (59) и Дензел Дюмфрис (85). У проигравших отличились Андрей Ярмоленко (75) и Роман Яремчук (79). На матче присутствовали 14 837 зрителей.

Ранее в воскресенье в другом матче этой группы сборная Австрии в Бухаресте выиграла у команды Северной Македонии - 3:1.

Сборная Нидерландов 17 июня сыграет в Амстердаме с австрийцами, украинцы в этот же день встретятся с македонцами в Бухаресте. Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах.

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Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
© Sputnik
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (403)
Теги:
Украина, Нидерланды, Чемпионат Европы, футбол

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