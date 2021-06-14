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Футбол. ЧМ-2018. Матч Германия - Швеция. Тони Кроос (Германия) и Марко Ройс (Германия)

Сборная Франции – сборная Германии: прогноз на матч чемпионата Европы

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (22)
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч ЕВРО-2020 по футболу между сборными Франции и Германии

Завершать программу первого тура группового этапа ЕВРО-2020 будет футбольная классика – Германия против Франции. В каком бы состоянии не находились команды – это всегда интересно.

К чемпионату Европы сборная Германии омолодилась. Есть футболисты, на которых команда опирается – Кроос, Мюллер, Нойер, но есть и отличная молодежь – Хавертц, Вернер. Правда, этот микс не всегда дает нужные результаты. "Немецкая машина" умудрилась проиграть Северной Македонии (1:2) в отборочном матче на ЧМ-2022, а потом расписать мировую 1:1 с Данией в тест-матче. Немцы подняли себе настроение лишь в последней товарищеской игре перед ЕВРО, обыграв Латвию 7:1.

Футбол. ЧМ-2018. Криштиану Роналду (Португалия)
© photo: Sputnik / Nina Zotina
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Сборная Франции – действующий чемпион мира и этим все сказано. Конечно, не без шероховатостей и у Дидье Дешама, но подготовку к ЕВРО французы прошли значительно лучше немцев. В двух отборочных матчах ЧМ "трехцветные" обыграли Казахстан (2:0) и Боснию (1:0), а в тест-матчах Уэльс (3:0) и Болгарию с таким же счетом. Франция очень умело действует в обороне и на корню, еще в опорной зоне, прерывает попытки соперника приблизиться к своим воротам.

В предстоящей игре букмекеры небольшое преимущество отдают французам. Их победа оценивается коэффициентом 2,75 против 2,85 у Германии. Очень небольшая разница. Так или иначе, но матч получится сложным для обеих команд.

Если посмотреть на статистику очного противостояния, то в шести матчах из последних 10, команды на двоих забивали два или три гола.

При этом четыре мяча болельщики увидели лишь однажды. В тест-матче в 2017 году сборные сыграли вничью 2:2. Предположу, что и на сей раз команды подтвердят свою статистику.

Ставка: в матче будет забито два или три гола за 1,9.

Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
© Sputnik
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (22)
Теги:
Германия, Франция, Чемпионат Европы, прогноз на футбольный матч, футбол

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