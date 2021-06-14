Цхададзе одержал первую победу на посту главного тренера "Динамо" Тбилиси

После успеха в Самтредиа динамовцы набрали 35 очков и вышли на первое место в турнирной таблице, обойдя на один балл "Динамо" Батуми

ТБИЛИСИ, 14 июн – Sputnik. В рамках XVII тура Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу "Динамо" Тбилиси на выезде обыграло "Самтредиа" со счетом 2:0.

Гости вышли вперед в середине первого тайма, после того как Милан Радин замкнул фланговый навес Зорана Марушича. Динамовцы на протяжении всей встречи владели заметным игровым и территориальным преимуществом, однако забить во второй раз смогли только в концовке матча. За 10 минут до финального свистка итоговый счет установил Торнике Ахвледиани. В роли ассистента вновь выступил Марушич.

Для Кахи Цхададзе, который возглавил столичный клуб в конце мая, эта победа стала первой на посту главного тренера "Динамо".

После успеха в Самтредиа динамовцы набрали 35 очков и вышли на первое место в турнирной таблице, обойдя на один балл "Динамо" Батуми. Но, скорее всего, по итогам XVII тура черноморский клуб вернет себе первую строчку, так как свой матч подопечные Гии Гегучадзе проведут против одного из аутсайдеров чемпионата – "Самгурали" из Цхалтубо.

Цхададзе вернулся в "Динамо" Тбилиси спустя 15 лет. В период с 2005 по 2006 года грузинский специалист уже возглавлял столичный клуб. Последним местом работы Цхададзе был казахстанский "Ордабасы", в котором он провел три сезона.

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