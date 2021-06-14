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Николоз Басилашвили

Грузинский теннисист может сыграть с Циципасом на турнире в Галле

© AFP / CHRISTOF STACHE
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (110)
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Лучший результат Басилашвили на турнире в Галле – выход во второй круг в 2018 году, где он уступил хорвату Борне Чоричу

ТБИЛИСИ, 14 июн – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (30 номер в рейтинге АТР) узнал имя своего соперника на турнире из серии АТР-500 в немецком Галле.

В первом круге 29-летний Басилашвили сыграет с французским ветераном 36-летним Жиль Симоном (71). Соперники встречались между собой четыре раза, и пока преимущество на стороне француза 3:1.

Николоз Басилашвили
© AP Photo / Adam Hunger
Грузинский теннисист вышел во второй круг на турнире в Штутгарте

Стоит также отметить, что победитель пары Басилашвили – Симон встретится с победителем пары Артур Риндеркнех (119, Франция) – Стефанос Циципас (4, Греция). С большой долей вероятности можно предположить, что в 1/8 финала выйдет финалист "Ролан Гаррос".

Лучший результат Басилашвили на турнире в Галле – выход во второй круг в 2018 году. Тогда он уступил хорвату Борне Чоричу в двух сетах – 4:6, 2:6.

Общий призовой фонд турнира в Галле (Noventi Open) - чуть меньше полутора миллионов евро, действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер.

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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (110)
Теги:
ATP, теннис

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